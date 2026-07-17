Росія знову атакувала Одесу: є загиблий

Унаслідок ворожої атаки на Одесу загинув 60-річний чоловік. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки удару уточнюються.
Про загибель людини повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Агресор продовжує терор цивільних. Знову загиблі. Ворожа атака на Одесу забрала життя чоловіка», — написав Лисак.
За попередніми даними, загиблому було 60 років.
Олег Кіпер висловив співчуття рідним і близьким чоловіка та повідомив, що на місці атаки працюють усі відповідні служби.
Деталі та повні наслідки удару наразі встановлюються.