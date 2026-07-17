Росія знову атакувала Одесу: є загиблий

Олег Кіпер висловив співчуття рідним і близьким чоловіка та повідомив, що на місці атаки працюють усі відповідні служби.

За попередніми даними, загиблому було 60 років.

«Агресор продовжує терор цивільних. Знову загиблі. Ворожа атака на Одесу забрала життя чоловіка», — написав Лисак.