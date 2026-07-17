На Одещині чоловік заманював хлопчиків у машину для сексуального насильства: що йому загрожує

В Одеській області правоохоронці затримали підозрюваного у статевих злочинах проти дітей. Жертвами зловмисника стали 10-річний та 11-річний хлопчики. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними поліції, чоловік під приводом допомоги по господарству приїжджав до знайомої та одного разу запропонував покатати на машині її 10-річного сина. Він вивіз дитину на околицю населеного пункту та вчинив щодо хлопчика сексуальне насильство.

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Через деякий час чоловік знову приїхав у гості й повів сина знайомої разом з його 11-річним другом купатися. По дорозі до водойми він вчинив дії сексуального характеру вже щодо старшого хлопчика.

Затриманому повідомили про підозру за ч. ч. 4, 6 ст. 153 Кримінального кодексу України. Правоохоронці просять суд взяти підозрюваного під варту без можливості виходу під заставу. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.