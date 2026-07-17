Bloomberg: У ЦРУ оцінили тривалість життя російських новобранців на полі бою та назвали причину

Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні становить від 20 до 30 хвилин. Директор ЦРУ Джон Реткліфф пов’язав це з використанням Україною дешевих і спеціалізованих ударних дронів на базі штучного інтелекту. Про це Реткліфф заявив під час Саміту з оборони та інновацій у Пенсильванії.

Про це пише Bloomberg.

“Наші розвіддані відповідають деяким повідомленням із відкритих джерел, які ви могли бачити щодо України: нині середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні оцінюється у проміжку від 20 до 30 хвилин”, — сказав глава ЦРУ.

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Попри значну перевагу Росії в живій силі, Україна частково стримує просування російських військ завдяки інноваціям у сфері ударних безпілотників.

Американські посадовці оцінювали втрати Росії приблизно у сім тисяч військових щотижня. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що за допомогою дронів знищують понад 80% російських цілей.

Заяви Реткліффа пролунали на тлі обговорення у Вашингтоні та серед його союзників можливого нового фінансування українських програм у сфері безпілотників. Вони також прагнуть отримати доступ до технологій, на яких базуються системи наведення зі штучним інтелектом.