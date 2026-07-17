Російська ракета влучила в СТО на Одещині: фото з місця

17 липня росіяни завдали чергового удару по Одеській області. Ракета влучила по будівлі станції технічного обслуговування, на місці спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.
Пожежа охопила СТО та припарковані поруч автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Рятувальники ліквідували пожежу. До ліквідації наслідків атаки залучили 18 працівників ДСНС та п’ять одиниць техніки.
Нагадаємо, ввечері 16 липня російські військові завдали ракетного удару по Хаджибейському району Одесі. Внаслідок атаки двоє людей загинули, восьмеро постраждали. Серед травмованих — двоє дітей. Пошкоджено 11 житлових будинків.