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Російська ракета влучила в СТО на Одещині: фото з місця

Пожежа охопила СТО та припарковані поруч автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області .

17 липня росіяни завдали чергового удару по Одеській області. Ракета влучила по будівлі станції технічного обслуговування, на місці спалахнула пожежа.