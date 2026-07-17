        Події

        Російська ракета влучила в СТО на Одещині: фото з місця

        Галина Шподарева
        17 Липня 2026 08:05
        читать на русском →
        Пожежа на місці ракетного удару по Одещині 17 липня / Фото: ДСНС
        Пожежа на місці ракетного удару по Одещині 17 липня / Фото: ДСНС

        17 липня росіяни завдали чергового удару по Одеській області. Ракета влучила по будівлі станції технічного обслуговування, на місці спалахнула пожежа.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        Пожежа охопила СТО та припарковані поруч автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

        Реклама
        Реклама

        Рятувальники ліквідували пожежу. До ліквідації наслідків атаки залучили 18 працівників ДСНС та п’ять одиниць техніки.

        Нагадаємо, ввечері 16 липня російські військові завдали ракетного удару по Хаджибейському району Одесі. Внаслідок атаки двоє людей загинули, восьмеро постраждали. Серед травмованих — двоє дітей. Пошкоджено 11 житлових будинків.

        Наслідки ракетного удару по Одещині 17 липня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov