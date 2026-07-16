Віталій Кім залишив посаду керівника Миколаївщини та перейшов до уряду Корецького

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Тимчасово виконувати обов’язки керівника області буде Георгій Решетілов.

Відповідні укази №614/2026 і №617/2026 глава держави підписав 16 липня.

В указі про звільнення зазначено, що Кіма звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим документом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА на Георгія Решетілова.

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Віталій Кім перейшов на роботу до нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким. Верховна Рада призначила його міністром у справах ветеранів України.

Чим відомий Віталій Кім

Віталій Кім очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Указ про його призначення Зеленський підписав 25 листопада 2020 року.

До приходу в політику Кім працював у бізнесі та керував приватними підприємствами. Він народився у Миколаєві, закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова та здобув освіту за спеціальністю «економіка підприємств». У 2019–2020 роках працював у виборчих штабах партії «Слуга народу» на Миколаївщині.

Широку популярність Кім здобув після початку повномасштабного російського вторгнення. Він регулярно записував короткі відеозвернення про ситуацію в області, які вирізнялися неформальною манерою та оптимістичним тоном. Багато звернень він починав словами «Доброго вечора, ми з України», які стали широко відомими у перші місяці війни.

Кім керував Миколаївщиною під час боїв за регіон і постійних російських обстрілів. У березні 2022 року російська ракета влучила в будівлю Миколаївської ОДА, значну частину якої було зруйновано. Згодом Зеленський під час поїздки до Миколаєва оглядав пошкоджену будівлю разом із Кімом.

У березні 2022 року Віталія Кіма нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.