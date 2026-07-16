        Політика

        Стармер: Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку російського вторгнення

        Сергій Бордовський
        16 Липня 2026 17:10
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        Стармер пообіцяв незмінну підтримку України після своєї відставки / Скриншот
        Стармер пообіцяв незмінну підтримку України після своєї відставки / Скриншот

        Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку повномасштабного російського вторгнення, а підтримка Великої Британії не зміниться після відставки Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра. За його словами, український бойовий досвід уже допомагає Лондону модернізувати власні збройні сили та дронову промисловість.

        Про це Стармер заявив під час спільного з президентом Володимиром Зеленським спілкування з представниками медіа.

        Британський прем’єр зазначив, що протягом останніх місяців Україна посилила тиск на фронті, наростила ефективні далекобійні удари, а міжнародні санкції проти Росії почали діяти краще.

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        «Зміна цього імпульсу реальна. Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку російської навали», — заявив Стармер.

        Він також назвав Україну не тягарем, а запорукою безпеки Європи. За словами прем’єра, українські Збройні сили є одними з найбільш загартованих у боях і становлять важливу частину спільної європейської безпеки.

        Стармер запевнив, що його відставка не вплине на політику Лондона щодо Києва. Він пояснив це підтримкою України з боку британського суспільства та політичних партій.

        «Ми будемо з вами і з українським народом так довго, як це буде потрібно, і довго після того», — наголосив він.

        За словами Стармера, війна змусила Британію переглянути власні підходи до оборони. Лондон модернізує збройні сили, враховуючи уроки України, та розвиває виробництво безпілотників у співпраці з українськими фахівцями.

        Британські спеціалісти, як зазначив прем’єр, працюють поруч з українськими військовими, вивчають ефективність технологій на фронті та допомагають оперативно їх удосконалювати.

        Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається зберегти міцні відносини з наступним прем’єр-міністром Великої Британії.


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