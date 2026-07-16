Забезпечення Сил оборони та підготовка до зими: Корецький розпочав роботу прем’єром

Сергій Корецький заявив, що приступає до виконання обов’язків прем’єр-міністра з чітко визначеними пріоритетами. Головним завданням він назвав повне забезпечення Сил оборони України та масштабування оборонно-промислового комплексу.

Про це Сергій Корецький написав у Telegram 16 липня.

За його словами, українські військові мають отримати достатньо сил і засобів для далекобійних операцій, високоточних ударів і захисту позицій на фронті. Йдеться про дрони всіх типів, наземні роботизовані комплекси, сучасне обладнання та озброєння.

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Серед інших пріоритетів Корецький назвав підготовку країни до зими, підтримку громадян і бізнесу, своєчасну виплату пенсій та соціальної допомоги, а також фінансування ключових державних послуг.

Окрему увагу уряд приділятиме прифронтовим громадам, які щодня перебувають під російськими обстрілами.

Корецький також заявив про необхідність зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів та ефективного використання міжнародної допомоги.

“Наш стратегічний курс залишається незмінним — повноправне членство України в Європейському Союзі”, — наголосив прем’єр-міністр.