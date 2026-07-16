        Події

        Російський БпЛА вдарив по цивільному підприємству під Харковом: п’ятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        16 Липня 2026 11:01
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        Пошкоджений обстрілом мікроавтобус у Високому / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пошкоджений обстрілом мікроавтобус у Високому / Фото: Харківська обласна прокуратура

        16 липня російський безпілотник атакував селище Високий у Харківському районі. Четверо пасажирів мікроавтобуса дістали поранення.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Сьогодні близько 6:40 російські військові завдали удару по селищу Високий безпілотником типу “Герань”.

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        Влучання зафіксували на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який пошкодило уламками.

        Поранення дістали четверо пасажирів. Водій зазнав гострої реакції на стрес і відмовився від госпіталізації.


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