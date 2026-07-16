Російський БпЛА вдарив по цивільному підприємству під Харковом: п’ятеро постраждалих

16 липня російський безпілотник атакував селище Високий у Харківському районі. Четверо пасажирів мікроавтобуса дістали поранення.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Сьогодні близько 6:40 російські військові завдали удару по селищу Високий безпілотником типу “Герань”.
Влучання зафіксували на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який пошкодило уламками.
Поранення дістали четверо пасажирів. Водій зазнав гострої реакції на стрес і відмовився від госпіталізації.