Російський БпЛА вдарив по цивільному підприємству під Харковом: п’ятеро постраждалих

Акції протесту проти відставки Федорова розпочалися у Києві, Львові, Одесі та інших містах України

ППО збила три балістичні ракети та знешкодила 129 дронів під час нічної атаки

Двоє загиблих у Києві після удару РФ: Зеленський заявив про терор балістикою

Поранення дістали четверо пасажирів. Водій зазнав гострої реакції на стрес і відмовився від госпіталізації.

Влучання зафіксували на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який пошкодило уламками.

Сьогодні близько 6:40 російські військові завдали удару по селищу Високий безпілотником типу “Герань”.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .