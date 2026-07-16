Аргентина вирвала перемогу в Англії на останніх хвилинах і вийшла до фіналу ЧС: як пройшов матч

Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до вирішального матчу турніру. Команда Ліонеля Скалоні відігралася наприкінці зустрічі завдяки голам Енцо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса.

Про це пише Reuters.

Півфінальний матч чемпіонату світу між Аргентиною та Англією відбувся в Атланті. У першому таймі команди більше запам’яталися жорсткою боротьбою, ніж небезпечними моментами.

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Рахунок був відкритий на 55-й хвилині. Після невдалої спроби Ніколаса Тальяфіко вибити м’яч Деклан Райс віддав передачу на Моргана Роджерса, а Ентоні Гордон на дальній стійці замкнув простріл партнера та вивів Англію вперед.

Після забитого м’яча команда Томаса Тухеля зосередилася на утриманні переваги, а Аргентина повністю заволоділа ініціативою.

На 85-й хвилині Ліонель Мессі віддав передачу Енцо Фернандесу на лінію штрафного майданчика, і той ударом із 20 метрів зрівняв рахунок.

Переможний м’яч аргентинці забили вже у компенсований час. Після удару Алексіса Мак Аллістера у стійку Мессі підхопив м’яч, пройшов правим флангом і виконав навіс на Лаутаро Мартінеса, який головою відправив м’яч у сітку.

Завдяки перемозі з рахунком 2:1 чинні чемпіони світу вийшли до фіналу турніру, де в неділю зустрінуться зі збірною Іспанії.

Для 39-річного Ліонеля Мессі цей чемпіонат світу, як очікується, стане останнім у кар’єрі.

Аргентина вдруге поспіль вийшла у фінал чемпіонату світу, де захищатиме титул у матчі проти Іспанії. Іспанці в іншому півфіналі перемогли Францію з рахунком 2:0. Фінал відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом. Англія вдруге за вісім років зіграє в матчі за третє місце.