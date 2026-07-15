Україна може виробляти 20 мільйонів дронів на рік – Зеленський

У День Української Державності, який відзначають 15 липня, до Києва прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідери кількох держав. Під час візиту Україна та ЄС підписали документ про співпрацю у сфері виробництва безпілотників.

Разом із фон дер Ляєн до української столиці прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президент Албанії Байрам Бегай, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша та президент Чорногорії Яков Мілатович. У Києві також відбувся п’ятий саміт “Україна – Південно-Східна Європа”.

Президент України Володимир Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн перший орден Європи. Цю державну нагороду започаткували для відзначення особливого внеску в європейську інтеграцію України.

Реклама

Реклама

“Це нагорода, яку ніхто й ніщо не зможе скасувати чи відібрати, бо слово України тверде”, — сказав Зеленський. Оглядачі розцінили ці слова як натяк на рішення президента Польщі відібрати у Зеленського раніше вручений йому орден Білого Орла.

Під час спільного спілкування з медіа Зеленський заявив, що Україна вже виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік і має можливість подвоїти цей показник.

Президент України та президентка Єврокомісії підписали документ, який став першим кроком до Drone Deal — співпраці між Україною та Євросоюзом у сфері виробництва безпілотників.

Зеленський також прокоментував формування нового уряду після відставки Юлії Свириденко. Найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем’єр-міністра він назвав керівника “Нафтогазу” Сергія Корецького.

За словами президента, одним із головних завдань нового очільника уряду стане підготовка країни до зими, зокрема на випадок, якщо мирної угоди з Росією не буде досягнуто.

Зеленський зазначив, що Корецький має зустрітися з фракцією “Слуга народу”. Саме парламентська фракція повинна висунути його кандидатуру для подальшого затвердження Верховною Радою.