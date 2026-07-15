У Криму почали збирати питну воду для жителів півночі півострова

Користувачі соцмереж, благодійні організації та представники бізнесу почали збирати питну воду для жителів північної частини анексованого Криму. Про це пише “Агентство”.

Збори через “ВКонтакте” розпочалися цього тижня. 13 липня із закликом купувати питну воду до своїх підписників звернувся волонтерський рух “Мы вместе — Севастополь”, а 14 липня з аналогічним проханням виступила кримськотатарська організація “Ачыкъ юреклер” (“Відкриті серця”). Інші збори організували приватні особи та бізнес.

Один з організаторів збору, тренер із карате з Криму Денис Ткачук, розповів, що 14 липня роздавав питну воду у Джанкої. За його словами, тонну води розібрали за 20 хвилин.

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“Я приїхав у спальний район, зупинився біля супермаркету і відкрив машину. Спочатку запропонував воду кільком перехожим, а далі швидко спрацювало сарафанне радіо”, — розповів Ткачук.

Дефіцит питної води у Криму пов’язують з ударами по енергетичних об’єктах, які почалися у червні. Через відсутність електроенергії зупиняється робота насосних станцій. Найгострішою проблема є на півночі півострова.

12 липня кілька проросійських Telegram-каналів опублікували звернення жителів північного Криму щодо кризової ситуації.

“За тиждень, сім днів, нам жодного разу навіть на годину не ввімкнули світло. Люди викидають продукти, втрачають роботу та звичне життя. У районах немає навіть води, у місті частково теж вмикають на чотири години на день. Влада міста і району не організовує підвезення води до населених пунктів, де її подачі зовсім немає”, — йшлося у зверненні.