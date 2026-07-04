У лікарні померла 10-річна дівчинка, поранена під час удару РФ по Лозовій

Америка відзначає 250 років: як США святкують ювілейний День незалежності

У ГУР показали, як знищили російський МіГ-29 на аеродромі “Бельбек” у Криму

Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці після його заяв про “захоплення” міста

У ГУР зазначили, що орієнтовні збитки Росії можуть становити десятки мільйонів доларів.

За даними розвідки, операцію провели в ніч із 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР.