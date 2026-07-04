У ГУР показали, як знищили російський МіГ-29 на аеродромі “Бельбек” у Криму

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео удару по аеродрому “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки знищено російський винищувач МіГ-29.
Про це повідомило ГУР МО України.
За даними розвідки, операцію провели в ніч із 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР.
Українські безпілотники атакували аеродром “Бельбек”, який російські окупанти використовують у тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок удару було знищено російський винищувач МіГ-29.
Також спецпризначенці ГУР одним ударом спалили аеродромну пускову установку. У момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.
У ГУР зазначили, що орієнтовні збитки Росії можуть становити десятки мільйонів доларів.
Розвідка опублікувала відео ураження російської техніки на аеродромі.