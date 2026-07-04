        Суспільство

        У ГУР показали, як знищили російський МіГ-29 на аеродромі “Бельбек” у Криму

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 14:32
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        Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео удару по аеродрому “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки знищено російський винищувач МіГ-29.

        Про це повідомило ГУР МО України.

        За даними розвідки, операцію провели в ніч із 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР.

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        Українські безпілотники атакували аеродром “Бельбек”, який російські окупанти використовують у тимчасово окупованому Криму.

        Унаслідок удару було знищено російський винищувач МіГ-29.

        Також спецпризначенці ГУР одним ударом спалили аеродромну пускову установку. У момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

        У ГУР зазначили, що орієнтовні збитки Росії можуть становити десятки мільйонів доларів.

        Розвідка опублікувала відео ураження російської техніки на аеродромі.


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