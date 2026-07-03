СБУ вдарила по аеродромах у Криму: на “Саках” могли знищити або пошкодити щонайменше сім літаків

Служба безпеки України завдала нового удару безпілотниками по військових аеродромах “Саки” та “Гвардійське” у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі “Саки” знищено або пошкоджено щонайменше сім російських літаків.

Про це повідомили в СБУ.

Удар відбувся в межах 40-денної операції впливу на РФ. У спецслужбі зазначили, що виконують завдання, поставлені президентом України Володимиром Зеленським.

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На аеродромі “Саки” уражено сім ангарів для зберігання авіаційної техніки. За даними СБУ, там перебували винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24.

За попередньою інформацією, внаслідок удару знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому “Саки” протягом поточного тижня.

На військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари. У них, за даними спецслужби, зберігалися БпЛА “Шахед” та авіаційне обладнання.

В СБУ наголошують, що “Саки” та “Гвардійське” є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме з цих аеродромів регулярно злітає тактична авіація, яка завдає ракетних і бомбових ударів по Україні та підтримує російське угруповання на південному напрямку.

“СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація — це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України”, — наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.