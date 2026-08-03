Соратниця Трампа Лора Лумер закликала MAGA підтримати Україну

Американська блогерка та впливова прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер після десятиденної поїздки до України кардинально змінила свою позицію та стала однією з найпомітніших прихильниць Києва в русі MAGA.

Про це пише The Washington Post.

Лумер прибула до Києва 19 липня, маючи лише кілька запланованих зустрічей. За її словами, головною метою було особисто побачити країну, яка переживає війну.

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Під час візиту вона взяла інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського та одного з українських командирів, відвідала Харків і намагалася переконати спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа вперше приїхати до Києва.

Після повернення до Флориди Лумер почала закликати прихильників MAGA переглянути ставлення до війни та ролі США у світі.

«Я відчуваю, що змінила глобальну політику», — заявила вона в телефонному інтерв’ю.

За словами Лумер, у серпні вона очікує зустрічі в Білому домі з Трампом, щоб обговорити поїздку та інші питання. Президент США раніше поширив у соцмережах її інтерв’ю із Зеленським.

The Washington Post зазначає, що ще у вересні минулого року Лумер публічно критикувала українського президента та виступала проти американської підтримки України.

За її словами, погляди почали поступово змінюватися протягом останніх півтора року. Вона звернула увагу на поширення проросійських конспірологічних теорій серед правих блогерів і просування їхніх матеріалів російськими державними медіа та пов’язаними з РФ акаунтами.

«Росія проводить операцію іноземного впливу в соціальних мережах, щоб сіяти хаос і розкол в американській політиці та радикалізувати людей, особливо правих», — заявила Лумер.

У Києві вона понад 40 хвилин розмовляла із Зеленським і закликала українську владу краще пояснювати американській аудиторії свою позицію, зокрема реагувати на російські звинувачення щодо нібито поширення неонацизму в Україні.

Лумер також відвідала Харків, де взяла інтерв’ю у засновника «Азову», бригадного генерала Андрія Білецького. Він заперечив звинувачення у неонацизмі.

Після повернення до США блогерка почала стверджувати, що ізоляціоністи в русі MAGA неправильно трактують позицію Трампа та шкодять американським інтересам.

«Нам нічого отримати від Росії, але ми можемо багато отримати від України», — сказала вона.

Лумер також заявила, що підтримка України відповідає принципу «Америка передусім», оскільки Київ може поділитися зі США технологіями та досвідом протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія.