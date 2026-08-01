У Каліфорнії розбився стелс-винищувач F-35B вартістю $109 млн

У Каліфорнії біля авіабази Корпусу морської піхоти США Мірамар розбився стелс-винищувач F-35B. Пілот встиг катапультуватися та вижив.

Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася у п’ятницю, 31 липня, неподалік злітно-посадкової смуги в Сан-Дієго. Пілота доправили до медичного закладу у стабільному стані. За даними військових, отримані ним травми не загрожують життю.

Реклама

Реклама

Очевидець розповів, що два винищувачі одночасно заходили на посадку. Перший приземлився без проблем, а другий почав різко втрачати швидкість. Пілот катапультувався, коли літак перебував приблизно за 30 метрів над землею.

Після падіння винищувача виникло займання рослинності. На місце прибули військові та пожежні підрозділи, які швидко локалізували вогонь.

Корпус морської піхоти класифікував аварію як інцидент класу А — найсерйознішу категорію, яку застосовують у разі знищення літака, загибелі військовослужбовця або збитків на суму понад $2 млн. Причину катастрофи наразі не називають.

F-35B призначений для короткого зльоту та вертикальної посадки. Вартість одного такого винищувача становить близько $109 млн. Загалом Корпус морської піхоти, Військово-морські та Повітряні сили США мають понад 630 літаків сімейства F-35.