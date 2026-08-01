У ніч проти 1 серпня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще 28 мешканців столиці постраждали, серед них четверо дітей.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі та руйнування у п’яти районах: наслідки удару РФ по Києву / Фото: ДСНС

За даними міського голови, 17 поранених залишаються у стаціонарах столичних лікарень. Іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місцях ударів.

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Пожежі та руйнування зафіксували щонайменше у п’яти районах Києва.

У Солом’янському районі частково зруйнований та загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів. За іншою адресою горіли автомобілі на парковці. У цьому районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, зокрема двоє дітей.

У Дарницькому районі пожежі та руйнування сталися в адміністративній і нежитловій будівлях. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі, в одному зі скверів утворилася вирва. За попередніми даними, у районі загинули семеро людей, 14 постраждали, серед них двоє дітей.

У Шевченківському районі загорілися нежитлова будівля, автомобілі швидкої допомоги та об’єкт на території кіностудії. Відомо про одного постраждалого.

У Дніпровському районі пошкоджений магазин, а в Печерському — чотири приватні житлові будинки та господарські споруди.

ДСНС повідомила, що під час аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати 105 людей. Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях російських ударів.

Наслідки атаки також зафіксували на Київщині. У Бучанському районі двоє людей постраждали, на одному з промислових об’єктів виникла пожежа.

ОНОВЛЕНО 09:35

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської балістичної атаки перевищила 30 осіб. Серед них четверо дітей. Дев’ятеро людей загинули.

У лікарнях залишаються 17 поранених, яким надають необхідну медичну допомогу. Аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару.

За словами Кличка, пошкодження житлових і нежитлових будівель та пожежі зафіксували у п’яти районах столиці.

Також тривають роботи на території комунальної організації «Київмедспецтранс», куди припали два влучання. За попередніми даними, там частково зруйновані чотири будівлі підприємства та пошкоджені інші приміщення. Люди не постраждали.

Унаслідок атаки п’ять автомобілів швидкої допомоги згоріли, ще 20 машин, які обслуговували медичні заклади Києва, зазнали значних пошкоджень.