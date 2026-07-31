У Києві тисячі людей вийшли на ходу через відставку Федорова

Увечері 31 липня в центрі Києва відбулася масштабна протестна хода після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники вимагали повернути його до міністерства та продовжити реформи в оборонній сфері.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тисячі людей пройшли центром столиці з українськими прапорами та плакатами. Під час ходи учасники розгорнули великий прапор України.

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У певний момент колона зупинилася для хвилини мовчання. Учасники стали на одне коліно, вшановуючи загиблих у війні.

На плакатах були написи: «Зеленський, ми ще не договорили!», «Не ставте прогрес на паузу!», «Негайно поверніть Федорова в МО!», «Ми або змінимось, або загинемо», «Не усувайте тих, хто прагне прозорості» та «Час нас почути, ще говоримо».

Учасники також скандували: «Федоров, Драпатий — нас не подолати!»

На акцію відреагував блогер, волонтер і активіст Сергій Стерненко, який раніше був позаштатним радником Федорова з питань безпілотних систем. Він опублікував відео ходи з висоти та назвав побачене «вражаючим».

Вид на ходу у Києві з висоти.

Вражаюче. pic.twitter.com/45oMIDt8pf — Serhii Sternenko (@sternenko) July 31, 2026

В іншому дописі Стерненко звернувся до президента Володимира Зеленського.

«Я не знаю, як можна ігнорувати далі людей. Пане президенте, говоріть із людьми. Говоріть із Михайлом Федоровим. Заради України», — написав він.

За словами кореспондентки Радіо Свобода, ця акція стала наймасштабнішою за кількістю учасників від початку протестів у липні.

Публічним поясненням відставки Федорова з боку влади були розбіжності між Міністерством оборони та військовим керівництвом. Зеленський заявляв, що Федоров і тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мали різні підходи, зокрема до закупівель, і не могли самостійно розв’язати накопичені проблеми.

Президент також критикував незавершену реформу мобілізації.

Після звільнення Федорова критикували й деякі народні депутати. Максим Бужанський заявляв, що за сім місяців роботи міністра не була реалізована обіцяна реформа ТЦК. Микола Княжицький говорив про принципові розбіжності між Федоровим і військовим керівництвом щодо стратегії ведення війни.

Сам Федоров пов’язував свою відставку зі змінами в оборонних закупівлях і тендерах, які, за його словами, зачепили інтереси впливових людей та компаній. Водночас він підтверджував, що Зеленський називав причиною його звільнення конфлікт із Генеральним штабом.