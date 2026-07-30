Федоров пов’язав свою відставку з тендерами та змінами в Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров вважає, що його звільнення могло бути пов’язане з перебудовою системи військових закупівель і запуском тендерів. За його словами, зміни зачепили інтереси багатьох людей і компаній та спричинили посилення тиску на нього і його команду.

Про це Михайло Федоров заявив в інтерв’ю “Українській правді”.

Ексміністр не став переказувати деталі розмов із президентом Володимиром Зеленським, під час яких ішлося про конфлікт із військовим командуванням. Водночас він наголосив, що справжні причини своєї відставки бачить в іншому.

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“Причина, яка пов’язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати саме процеси в цьому напрямку, я думаю, це викликало велике незадоволення у багатьох людей”, — сказав Федоров. За його словами, після цього почали поширювати негатив не лише серед оточення президента, а й у медійному просторі.

Федоров розповів, що після початку змін у Міністерстві оборони навколо відомства та його керівництва об’єдналося багато невдоволених людей. З початку квітня він спостерігав посилення інформаційного та іншого тиску й розумів, що ситуація зрештою матиме наслідки.

“Наша задача була максимально швидко вирішити корінь проблеми. Перше — запустити тендери, по-друге — перебудувати систему управління в Міністерстві оборони, по-іншому підбирати людей, які там працюють, на основі цілей, з якими ми прийшли”, — заявив він.

За словами Федорова, під час роботи в Міноборони він зіткнувся з впливом приватних компаній і правоохоронної системи на окремі процеси. Він стверджує, що у відомстві могли працювати керівники департаментів, призначення яких просували представники бізнесу.

“Я не міг собі уявити, що в Міністерстві оборони можуть бути люди, які призначені приватними компаніями на начальників департаментів, що є вплив правоохоронної системи на деякі процеси”, — сказав ексміністр.

Федоров наголосив, що не намагався боротися з окремими людьми або групами, а прагнув змінити саму систему.

“Ми завжди вибудовували і будуємо системи. Потрібно просто перебудувати сам фундамент, сам ключовий процес, і тоді питання буде вирішене”, — заявив він.

Ексміністр також розповів, що заздалегідь попереджав Зеленського про можливу кампанію проти нього.

“Всі люди зараз до вас будуть приходити і говорити вам про те, що зі мною щось не так. У мене є політичні амбіції або, я не знаю, у мене є дронові компанії, або я зламав якийсь процес”, — переказав Федоров свою розмову з президентом.

За його словами, він просив Зеленського перевіряти подібну інформацію безпосередньо в нього, оскільки реформи зачепили інтереси багатьох людей і компаній.

“Ви повинні робити кросчекінг цієї інформації в мене, тому що я наступив на інтереси багатьох людей і компаній. І тут потрібна ваша підтримка”, — сказав Федоров.

Ексміністр стверджує, що згодом один із найбільших Telegram-каналів почав системно працювати проти нього та його команди, а навколо його співробітників почали з’являтися кримінальні провадження.

“Цей тиск постійно збільшувався з кожним місяцем. Я це сприймав як частину процесу, це частина реформ завжди”, — заявив він.

Відставку всього уряду Федоров назвав схожою на прикриття для свого звільнення.

“Це схоже на це. На жаль, ми втратили кілька серйозних менеджерів у ході цієї зміни, зокрема Юлію Свириденко”, — сказав він.