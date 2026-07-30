На Полтавщині РФ атакувала приватне підприємство та “Нову пошту”, одна людина загинула

У ніч проти 30 липня російські безпілотники атакували Полтавську область. Загинула одна людина, також були пошкоджені складські приміщення приватного підприємства та термінал “Нової пошти”.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі зафіксували влучання безпілотника у складські приміщення одного з приватних підприємств. Унаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

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Під час обстрілу загинула одна людина.

Також російські війська атакували термінал “Нової пошти”. Там загорілися складські приміщення, пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Лубенському районі уламки безпілотника впали на проїжджу частину. Інформації про постраждалих до екстрених служб не надходило.