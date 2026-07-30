Росія вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами та дронами: є загиблі й поранені

У ніч проти 30 липня російські війська атакували Україну балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками. У передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей, у Києві підтверджено загибель однієї людини, а у Львові постраждали щонайменше шестеро мирних жителів.

Про це повідомили місцева влада та Повітряні сили ЗСУ.

Близько першої години ночі в Києві пролунали вибухи під час атаки балістичними ракетами. У Святошинському та Оболонському районах уламки спричинили пожежі на територіях нежитлової забудови. Станом на 2:55 Київська міська військова адміністрація підтвердила загибель однієї людини.

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За даними Київської ОВА, у Броварському районі внаслідок нічної атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них — неповнолітній та дві жінки. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.

Близько 2:10 російський реактивний “шахед” атакував Харків. Влучання зафіксували у промисловій зоні Новобаварського району.

Після третьої години Повітряні сили повідомили про кілька хвиль крилатих ракет Х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Пізніше вибухи пролунали у Львівській області. Безпосередньо у Львові пошкоджено дві багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського, де виникли пожежі й руйнування. Рятувальники працювали на двох локаціях, попередньо відомо про шістьох постраждалих.

У передмісті Кривого Рогу балістична ракета “Іскандер-М” прямо влучила у приватний будинок, де жила багатодітна родина. Загинули дівчатка п’яти та 12 років і четверо дорослих. Ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них хлопчики шести та 15 років. На місці триває аварійно-рятувальна операція та розбір завалів.

Упродовж ночі Повітряні сили фіксували рух груп безпілотників через Полтавську, Чернігівську, Сумську та Черкаську області, зокрема в напрямку Полтави, Миргорода, Черкас і Кривого Рогу. Російські війська також запускали ракети різних типів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Вінниччині, Сумах і Миколаєву, кілька хвиль крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС і Ту-160, а також “Калібри”.