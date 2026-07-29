Помер актор “Доктора Хто” та “Гри престолів” Том Чедбон

У віці 80 років помер британський актор Том Чедбон, відомий за ролями в серіалах «Доктор Хто» і «Гра престолів», а також у фільмі про Джеймса Бонда «Казино Рояль».

Про це повідомляє Sky News із посиланням на компанію Fantom Events, з якою співпрацював актор.

За інформацією компанії, Чедбон помер минулими вихідними. Причини його смерті не уточнюються.

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«Том був знайомим багатьом обличчям завдяки численним ролям у кіно й на телебаченні, зокрема у “Докторі Хто”, фільмах про Джеймса Бонда та “Грі престолів”. Він завжди був теплою і доброзичливою людиною», — йдеться в заяві Fantom Events.

Том Чедбон народився в англійському місті Лутон. За свою багаторічну кар’єру він зіграв десятки ролей у кіно, серіалах і театральних постановках.

Серед його телевізійних робіт — серіали Casualty, Where The Heart Is, Crown Prosecutor, Blake’s 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, The Bill, Taggart, Peep Show, Midsomer Murders і Father Brown.

У 2006 році Чедбон з’явився у фільмі «Казино Рояль» — першій стрічці про Джеймса Бонда з Деніелом Крейгом у головній ролі.

Одними з найвідоміших робіт актора стали ролі у «Докторі Хто». У 1979 році він зіграв приватного детектива Даггана, а у 1986 році повернувся до серіалу в ролі Мердіна.

У 2017 році Чедбон зіграв верховного септона Мейнарда у фантастичному серіалі HBO «Гра престолів». Це була одна з його останніх телевізійних ролей.

Актор також працював у театрах Bristol Old Vic, Національному театрі Великої Британії та лондонському Вест-Енді.