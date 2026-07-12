NBC News розкрило нові подробиці раптової смерті сенатора Ліндсі Грема

До будинку сенатора США Ліндсі Грема на Капітолійському пагорбі ввечері 11 липня викликали екстрені служби через повідомлення про зупинку серця. За словами його співробітників, перед смертю 71-річний політик не виявляв ознак поганого самопочуття.

Про це повідомляє NBC News.

Офіс Грема підтвердив, що сенатор помер у суботу ввечері після “нетривалої та раптової хвороби”. Родина політика подякувала за молитви та попросила поважати її приватність.

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За даними NBC News, екстрені служби отримали виклик до будинку сенатора на Капітолійському пагорбі у зв’язку із “зупинкою серця”. На фотографіях із місця події видно, як медики виносять людину на ношах до машини швидкої допомоги. Біля будинку також перебували поліцейські автомобілі та пожежні машини.

Один із високопоставлених співробітників Грема повідомив телеканалу, що до смерті сенатор не скаржився на погане самопочуття. У неділю він мав взяти участь у програмі NBC News “Meet the Press”.

Президент США Дональд Трамп назвав Грема “одним із найвидатніших людей і сенаторів”, яких він знав, і “справжнім американським патріотом”.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун назвав його рішучим захисником Сполучених Штатів і союзником країн, які борються за свободу. Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер заявив, що Грем був одним із найзапекліших борців за інтереси штату й Америки.

Згідно із законодавством Південної Кароліни, Макмастер призначить тимчасового наступника Грема, який обійматиме місце в Сенаті до 3 січня 2027 року.

У червні Грем переміг кількох суперників на республіканських праймеріз і мав балотуватися на п’ятий шестирічний термін. Тепер Республіканська партія Південної Кароліни повинна визначити нового кандидата, а спеціальні праймеріз очікуються до 11 серпня.

Незадовго до смерті Грем повернувся з Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер назвав його справжнім захисником свободи та нагадав, що сенатор десять разів відвідував Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Грем був впливовим захисником Америки, прихильником Альянсу та активно працював над припиненням російської війни проти України.

Ліндсі Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті з 2003 року. Він був одним із найвідоміших республіканців у Конгресі та впливовим голосом партії у питаннях оборони й зовнішньої політики.

До політичної кар’єри Грем служив військовим юристом. Загалом він провів 33 роки у Військово-повітряних силах США, резерві ВПС і Національній гвардії Південної Кароліни, завершивши службу у 2015 році у званні полковника.

Грем тривалий час виступав за активну роль США у світі, підтримував Україну у війні проти Росії та закликав до жорсткої політики щодо Ірану. У різні роки він очолював юридичний комітет Сенату, а на момент смерті був головою бюджетного комітету.