Російський дрон атакував маршрутку в центрі Херсона: є постраждалий

Російські війська вранці 12 липня атакували безпілотником маршрутне таксі в центрі Херсона. Чоловіка, який перебував поруч з автобусом, госпіталізували, а водій міг отримати контузію.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

У середмісті Херсона окупанти вдарили дроном по маршрутному автобусу / Фото: Херсонська МВА

За його словами, удар стався близько 8:00 у середмісті Херсона.

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Унаслідок атаки постраждав чоловік, який перебував поруч із маршруткою. Його доправили до лікарні.

Попередньо, водій автобуса також міг дістати контузію. Інформація про його стан уточнюється.

Шанько зазначив, що російські окупанти продовжують атакувати цивільних жителів Херсона та громадський транспорт.