Жан Беленюк виграв перший бій за правилами ММА

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк здобув дострокову перемогу у своєму першому поєдинку за правилами ММА. Українець переміг ізраїльського бійця Хаїма Гозалі технічним нокаутом у першому раунді.

Про це повідомляє “Чемпіон“.

Бій відбувся у суботу, 11 липня, у Києві в межах першого турніру промоушену Arena.championship.

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Беленюк із перших секунд перевів суперника у партер і почав завдавати ударів. У 53-річного Гозалі від ударів українця відкрилося розсічення.

Приблизно через дві хвилини команда ізраїльського бійця відмовилася від продовження поєдинку. Рефері достроково зупинив бій і зафіксував перемогу Беленюка технічним нокаутом.

Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар’єри після Олімпіади-2024, на якій здобув бронзову медаль. У його активі також “золото” Олімпіади-2020 у Токіо та “срібло” Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Нещодавно 34-річний спортсмен увійшов до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар’єри та натякнув на можливу участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.