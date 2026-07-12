Уночі РФ запустила 13 ракет і 115 безпілотників: є влучання на 12 локаціях

У ніч проти 12 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами та 115 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 повітряні цілі, однак зафіксовані влучання на 12 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 11 липня. Росіяни запустили з південного напрямку дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та чотири протирадіолокаційні ракети Х-31.

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Крім того, ворог застосував 115 ударних безпілотників типів Shahed, зокрема реактивних, “Гербера”, “Італмас”, а також дрони-імітатори “Пародія”.

Безпілотники запускали з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили сім керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 95 безпілотників різних типів на півночі, півдні, в центрі та на сході країни.

Зафіксовані влучання двох ракет Х-59/69 та 19 ударних дронів на 12 локаціях. Ще на 12 локаціях упали уламки збитих цілей.

Протирадіолокаційні ракети Х-31, за попередньою інформацією, цілей не досягли.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.