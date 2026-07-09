Сили оборони знешкодили 72 БПЛА з 94, балістику збити не вдалося

У ніч на 09 липня (з 18:00 08 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомили в Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.