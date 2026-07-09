Сили оборони знешкодили 72 БПЛА з 94, балістику збити не вдалося

У ніч на 09 липня (з 18:00 08 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Про це повідомили в Командування Повітряних сил ЗСУ.
“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4”, – йдеться у повідомленні.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.