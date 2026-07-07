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        Сили оборони знешкодили 108 повітряних цілей ворога, є влучання на 10 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 08:46
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        Вибухотехніки поліції Чернігівщини продовжують знешкоджувати збиті ворожі безпілотники. Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція
        Вибухотехніки поліції Чернігівщини продовжують знешкоджувати збиті ворожі безпілотники. Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція

        У ніч на 7 липня (з 18:00 6 липня) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
        Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

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        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


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