Новий удар для Кремля: ціна російської нафти впала до рівня перед війною з Іраном

Падіння ціни російської нафти Urals посилює тиск на бюджет РФ, який уже стикається зі зростанням дефіциту. Якщо ціни тривалий час залишатимуться нижче закладеного в бюджеті рівня, Кремлю буде складніше контролювати фінансовий розрив.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.

У перші три дні липня сорт Urals у західних портах Росії коштував у середньому $41,66 за барель. Це менш ніж половина рівня, який був під час піку турбулентності на нафтовому ринку у квітні. Якщо ціни тривалий час залишатимуться нижче бюджетного порогу, Кремлю буде складніше стримувати зростання дефіциту.

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За даними Bloomberg, початкові показники створюють проблему для Москви, яка раніше отримувала надприбуткові доходи через конфлікт на Близькому Сході.

Росія отримала вигоду від ситуації після фактичного закриття Ормузької протоки, яке обмежило постачання з Перської затоки, а винятки із санкцій США підтримали попит на російську нафту. З березня Urals щомісяця в середньому коштувала більше за $59 за барель, закладені в російському бюджеті на цей рік. У червні ціна становила $60,92 за барель.

Зростання доходів дозволило Росії вперше майже за рік відновити поповнення резервного фонду та відкласти скорочення непершочергових витрат. Нафта і газ забезпечують приблизно п’яту частину бюджету РФ.

За перші п’ять місяців цього року фіскальний розрив у РФ зріс до 6 трлн рублів, або $77 млрд. Це 2,6% ВВП і приблизно на 60% більше за ціль на весь 2026 рік. Оскільки нафтові податки Росії розраховуються із затримкою, падіння цін у липні відобразиться в бюджеті РФ у серпні.

Ціна Urals у $41,66 за барель не включає витрати на доставку. За даними Argus, середня знижка цього сорту до світового еталона Dated Brent у п’ятницю збільшилася до $27,35 за барель. Коли нафта доходить до Індії, знижка скорочується до $8,55 за барель.

У Bloomberg зазначають, що незрозуміло, чи різниця між експортними і доставленими цінами зрештою надходить Росії.