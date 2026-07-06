У Києві вже 15 загиблих: рятувальники знайшли ще одне тіло

Унаслідок російської атаки у ніч на 6 липня в Україні загинули 22 людини. Ще 87 людей постраждали, серед них семеро дітей, четверо рятувальників та один поліцейський.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

У Подільському районі рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів. Кількість загиблих зросла до 15 людей. 58 жителів Києва зазнали поранень.

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На Київщині підтверджено загибель семи людей. Ще 29 людей постраждали, зокрема четверо рятувальників під час ліквідації наслідків атаки.

До ліквідації наслідків російського удару залучено понад 1000 рятувальників і поліцейських.