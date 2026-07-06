П’ятеро загиблих і понад 600 евакуйованих: у Вишневому в епіцентрі вибуху опинилося укриття

У місті Вишневе Київської області після російської атаки 6 липня евакуювали понад 600 людей. Унаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще 21 постраждалий перебуває у лікарнях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

У Вишневому рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російської атаки, у місті евакуйовано понад 600 людей. Зокрема, надзвичайники вивезли 117 громадян, які під час удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху.

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Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору.

Фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення, щоб переконатися, що в пошкоджених будівлях не залишилося постраждалих чи загиблих.

Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів.

У місті розгорнули оперативний штаб. У ньому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи аварійно-рятувальні роботи і допомогу населенню.