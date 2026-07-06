Ракетний удар по Одещині: стало відомо, в якому стані постраждала трирічна дитина

Лісничий на Закарпатті “забув” про майно на 9,6 млн грн: ДБР показало активи родини

У Києві вже 15 загиблих: рятувальники знайшли ще одне тіло

Постраждала дитина — хлопчик віком 3 роки та 11 місяців. Його доставили до дитячої лікарні.

Для удару по Одеському району російські військові застосували крилату ракету. Пошкоджено три приватні житлові будинки.