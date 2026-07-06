Ракетний удар по Одещині: стало відомо, в якому стані постраждала трирічна дитина

6 липня в Одеському районі внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі постраждала трирічна дитина. Хлопчика госпіталізували.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Для удару по Одеському району російські військові застосували крилату ракету. Пошкоджено три приватні житлові будинки.
Постраждала дитина — хлопчик віком 3 роки та 11 місяців. Його доставили до дитячої лікарні.
Стан дитини лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Хлопчику надають усю необхідну медичну допомогу.
На місці удару триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби.