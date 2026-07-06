Костюк перемогла американку та уперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу Вімблдону-2026

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Ешлі Крюгер і вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Матч завершився у двох сетах із рахунком 6:4, 6:4.

Про це пише Суспільне Спорт.

Костюк продовжила виступи в одиночному розряді Вімблдону-2026 після перемоги над ексвосьмою ракеткою світу, американкою Еммою Наварро. У наступному матчі суперницею українки стала ще одна представниця США — Ешлі Крюгер, яка перед цим вибила з турніру українку Дарію Снігур.

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У першому сеті Крюгер виграла стартовий гейм, але Костюк відповіла серією з чотирьох виграних геймів поспіль. Американка зуміла зрівняти рахунок, однак українка завершила партію на свою користь — 6:4.

У другому сеті тенісистки обмінювалися геймами. Крюгер вийшла вперед — 4:2, але Костюк відігралася і знову виграла партію з рахунком 6:4.

За матч українка виконала два ейси, тоді як у Крюгер був один. Костюк також зробила 17 віннерів проти дев’яти у суперниці. Невимушених помилок у Марти було 11, у американки — 19.

Вімблдон-2026: Ешлі Крюгер (США) — Марта Костюк (Україна, 12) — 0:2 (4:6, 4:6)

Вихід до чвертьфіналу став найкращим результатом Костюк на Вімблдоні. Раніше її найвищим досягненням на цьому турнірі був вихід до третього кола у 2023 та 2024 роках.

Українка вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Перед цим вона встановила особистий рекорд на Ролан Гаррос-2026, де дійшла до півфіналу.

Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Александрою Еалою.

Також 6 липня Костюк має зіграти в парному розряді разом із румункою Єлєною-Габріелою Русе. Їхніми суперницями будуть дев’яті сіяні — австралійка Еллен Перес і нідерландка Демі Схурс. Матч запланований не раніше 17:30 за Києвом.