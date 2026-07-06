Росіяни зайшли в Костянтинівку, але не захопили її: ISW пояснив інформаційну гру Кремля

Кремль, імовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну кампанію, щоб просунути у західний інформаційний простір заяви про нібито захоплення Костянтинівки Донецької області. Мета цієї кампанії — вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа та переконати Захід, що Росія нібито перемагає на фронті, йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що 4 липня Трамп провів телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін нібито розповів Трампу про “реальну” ситуацію на полі бою та просування російських військ.

За словами Ушакова, Путін стверджував, що російські війська нібито захопили Костянтинівку. Він також назвав це важливим кроком до захоплення решти Донецької області.

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Схожі заяви поширював і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. В англомовному Telegram-каналі він назвав нібито захоплення Костянтинівки “очевидною перемогою” Росії та важливим етапом у досягненні воєнних цілей Кремля.

Втім, ISW наголошує: російські війська проникли в Костянтинівку, але не захопили місто. Аналітики зазначають, що кремлівські посадовці регулярно перебільшують тактичні просування РФ і подають неправдиві або сфабриковані докази як частину ширшої когнітивної війни.

Мета такої кампанії — створити враження, що українська лінія фронту нібито руйнується, і змусити Україну та її партнерів погодитися на російські умови переговорів.

В ISW вважають, що Кремль заздалегідь готував інформаційний фон до розмови Путіна з Трампом. Зокрема, напередодні, 3 липня, Путін провів зустрічі з російськими командирами, під час яких заявив про нібито захоплення Костянтинівки та зробив інші перебільшені заяви про ситуацію на фронті.

Аналітики припускають, що Путін хотів використати розмову з Трампом, щоб представити йому завищені дані про просування російської армії та переконати, що Росія виграє війну на полі бою.

ISW також звернув увагу на російську пропозицію короткострокового “припинення вогню” у Костянтинівці 6 липня нібито для передачі Україні тіл загиблих військових. На думку аналітиків, Москва знала, що Україна логічно відкине таку пропозицію, оскільки російські війська не контролюють місто.

В Інституті вважають, що Росія могла використати паузу не як гуманітарний жест, а для подальшого проникнення в місто, закріплення позицій, ротації та логістики під прикриттям передачі тіл.

Аналітики проводять паралель із подібними російськими пропозиціями біля Куп’янська та Покровська восени 2025 року, коли Москва також заявляла про нібито оточення українських сил, хоча фактично цього не було.

Окремо ISW зазначає, що Росія стикається з дедалі більшими проблемами у розподілі особового складу. Зокрема, Москва намагається створити мобільні вогневі групи для захисту своєї енергетичної інфраструктури від українських далекобійних ударів.

За даними аналітиків, російський “Газпром” уклав контракт із Міноборони РФ для створення таких груп для охорони газової інфраструктури. Учасникам обіцяють виплати від компанії під час навчання, а також зарплату та інші виплати від російського оборонного відомства.

ISW вважає, що такі кроки свідчать про конкуренцію між потребами Росії на фронті та в тилу. Кремлю одночасно потрібно поповнювати підрозділи на лінії бойових дій і закривати вразливу інфраструктуру всередині РФ, що дедалі більше напружує систему набору та комплектування російської армії.