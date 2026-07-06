В окупованому Криму стався блекаут, у Ярославлі дим над НПЗ: що відомо про нічну атаку

У Росії та тимчасово окупованому Криму в ніч проти 6 липня повідомляли про серію атак безпілотників, вибухи, пожежі та перебої з електропостачанням. За даними ASTRA та моніторингового каналу Крымский ветер, під ударом могли опинитися нафтопереробний завод у Ярославлі, портова інфраструктура в Ленінградській області та низка об’єктів в окупованому Криму.

ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз повідомила, що в Ярославлі, ймовірно, був атакований НПЗ ПАТ “Славнефть-ЯНОС”. На фото очевидців видно задимлення після оголошення небезпеки атаки БпЛА, а аналітики видання встановили, що дим підіймається над майданчиком цього підприємства.

Офіційно про влучання по підприємству в Ярославській області не повідомляли. Губернатор регіону Михайло Євраєв заявив лише, що область зазнала атаки українських безпілотників. Водночас він повідомляв про тимчасове перекриття руху транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви в районі НПЗ. Після 7:00 рух, за його словами, відновили.

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“Славнефть-ЯНОС” — Ново-Ярославський нафтопереробний завод, який у середньому переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії.

Також ASTRA повідомила про атаку БпЛА в Ленінградській області. За словами губернатора Олександра Дрозденка, російська ППО нібито збила 56 безпілотників. Пошкодження інфраструктури зафіксовані на Лузькому полігоні, а також у районах портів Усть-Луга і Висоцьк.

Окремо повідомлялося про перебої з інтернетом у Санкт-Петербурзі.

У тимчасово окупованому Криму вночі також лунали вибухи. “Крымский ветер” із посиланням на підписників повідомляв про роботу ППО, стрілянину та вибухи в Сімферополі, Керчі, Севастополі, Ялті, Бахчисараї та інших районах півострова.

Після серії вибухів на всій території окупованого Криму стався блекаут. Про відключення електроенергії повідомляли, зокрема, у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Бахчисараї, а також у населених пунктах Сімферопольського району. На гарячій лінії “Крымэнерго” підтвердили повне знеструмлення півострова та заявили про аварійно-відновлювальні роботи.

За даними “Крымского ветра”, після атаки в Керчі загорівся нафтогазовий термінал компанії “ТЭС” у морському рибному порту. Канал повідомив, що пожежу фіксували також супутники.

Крім того, моніторинговий канал повідомляв про пожежу на електропідстанції “Сімферополь” 330 кВ у районі Строгонівки під Сімферополем, а також про пожежу на аеродромі “Гвардійське”. За словами місцевих жителів, у районі аеродрому вночі було щонайменше кілька вибухів.