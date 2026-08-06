У Ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ Росії

У ніч на 6 серпня в російському Ярославлі після атаки безпілотників виникла пожежа на території НПЗ “Славнефть-ЯНОС”. Очевидці повідомляли про вибухи та публікували кадри з чорними стовпами диму.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про атаку українських безпілотників.

На виїзді з Ярославля в напрямку Москви перекрили рух транспоту. Водіям радять оминати цю ділянку траси.

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Після вибухів очевидці зафіксували над містом два стовпи темного диму. Як повідомляє Telegram-канал Astra, одне із загорянь після атаки сталося на території нафтопереробного заводу “Славнефть-ЯНОС”.

Ново-Ярославський нафтопереробний завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії. Підприємство виробляє бензин і дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, паливо для реактивних двигунів, мастила, бітум, скраплені гази та мазут.

Завод є основним переробним активом компанії “Славнефть”, 99,7% акцій якої контролюють “Роснефть” і “Газпром”.

За даними Astra, у 2026 році НПЗ горів щонайменше шість разів — 28 березня, 26 квітня, 8 і 22 травня, а також 6 і 16 липня.

Також у ніч проти 6 серпня в різних районах тимчасово окупованого Криму повідомляли про проліт безпілотників і вибухи. За даними моніторингового каналу “Кримський вітер”, близько 03:58 вибухи пролунали у Севастополі, а о 04:15 — в Євпаторії. Також БпЛА фіксували над Євпаторією, селищем Штурмове поблизу Балаклавської ТЕС та районом Автобата у Севастополі.