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        В Уфі після атаки безпілотників палає НПЗ: повідомляють щонайменше про два влучання

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 11:07
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        Пожежа на НПЗ в Уфі / Фото: Exilenova+
        Пожежа на НПЗ в Уфі / Фото: Exilenova+

        Вранці 5 серпня в російській Уфі після атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. За попередніми даними, по об’єкту було щонайменше два влучання.

        Про це повідомляє канал Telegram-канал Exilenova+.

        Вранці жителі міста фіксували роботу протиповітряної оборони. Невдовзі з’явилися повідомлення про влучання в один із трьох НПЗ, розташованих в Уфі.

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        На місці атаки видно густий дим і полум’я на території підприємства. Попередньо, горить об’єкт компанії “Башнефть”. Пожежа могла виникнути на установці каталітичного риформінгу Л-35-11/1000 та комбінованій установці “Жекса”.

        Офіційної інформації про наслідки атаки та масштаби пошкоджень наразі немає.


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