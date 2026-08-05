В Уфі після атаки безпілотників палає НПЗ: повідомляють щонайменше про два влучання

Вранці 5 серпня в російській Уфі після атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. За попередніми даними, по об’єкту було щонайменше два влучання.

Про це повідомляє канал Telegram-канал Exilenova+.

Вранці жителі міста фіксували роботу протиповітряної оборони. Невдовзі з’явилися повідомлення про влучання в один із трьох НПЗ, розташованих в Уфі.

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На місці атаки видно густий дим і полум’я на території підприємства. Попередньо, горить об’єкт компанії “Башнефть”. Пожежа могла виникнути на установці каталітичного риформінгу Л-35-11/1000 та комбінованій установці “Жекса”.

Офіційної інформації про наслідки атаки та масштаби пошкоджень наразі немає.