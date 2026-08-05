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        Росія масовано атакувала Київщину: 14 людей загинули, десятки постраждали

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 07:16
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        Місце удару РФ в Київській області 5 серпня / Фото: ДСНС
        Місце удару РФ в Київській області 5 серпня / Фото: ДСНС

        5 серпня внаслідок масованої нічної атаки на Київщину загинули 14 людей, ще 27 постраждали. Рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки ударів у трьох районах області.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.

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        У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селах Квітневе та Перемога.

        У Фастівському районі на території одного з підприємств горів транспорт.

        У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У Софіївській Борщагівці пожежу на території логістичного підприємства вже ліквідували.

        Рятувальники Київщини на місці ударів РФ 5 серпня / Фото: ДСНС

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