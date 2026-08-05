Росія масовано атакувала Київщину: 14 людей загинули, десятки постраждали

5 серпня внаслідок масованої нічної атаки на Київщину загинули 14 людей, ще 27 постраждали. Рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки ударів у трьох районах області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.

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У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селах Квітневе та Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств горів транспорт.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У Софіївській Борщагівці пожежу на території логістичного підприємства вже ліквідували.