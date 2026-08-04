Російський удар знищив склад “Ласунки” у Дніпрі: продукція для магазинів згоріла

Морозиво “Ласунка” може тимчасово зникнути з полиць українських магазинів після російської атаки у ніч на 4 серпня. Внаслідок удару повністю знищено складський комплекс разом із продукцією.

Про це повідомляється в Threads компанії “Ласунка”.

За даними виробника, вогонь знищив увесь товар, який мали найближчим часом доставити до торгівельних мереж. Через це компанія не виключає тимчасових перебоїв із наявністю своєї продукції в магазинах.

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Раніше в ДСНС повідомляли, що вночі російські війська атакували у Дніпрі склади з продуктами. Після удару виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Загиблих і постраждалих унаслідок займання не було. Ліквідація пожежі тривала.

Українська компанія “Ласунка” працює з 1997 року та належить до одного з найбільших виробників морозива. Компанія також випускає торти, сирки та іншу молочну продукцію.