Шмигаль: Росія готується бити по водопостачанню України

Росія може зосередити майбутні зимові атаки на системах водопостачання України, намагаючись виснажити суспільство та змусити владу погодитися на капітуляцію. Київ готується до нових ударів, зміцнює захист інфраструктури й потребує додаткових ракет-перехоплювачів та фінансування.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Politico.

За словами міністра, Путін прагне остаточно зруйнувати українську енергосистему, зупинити економіку та виробництво зброї. У Кремлі також сподіваються, що взимку українське суспільство виснажиться і почне тиснути на керівництво країни.

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“Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електрики все ще можна було вижити, якщо у вас були газ і вода. Без води та каналізації важко прожити понад три дні”, — сказав Шмигаль.

Україна відповідає далекобійними ударами по російських нафтопереробних заводах. У результаті виведено з ладу близько 40% основних нафтопереробних потужностей РФ, що спричинило дедалі більший дефіцит пального. Київ сподівається, що ці удари разом із санкціями союзників змусять Путіна припинити війну вже восени. Водночас Україна готується до песимістичного сценарію, за якого бойові дії та удари по енергетиці триватимуть узимку.

Для захисту від російських балістичних ракет Україні необхідні перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot. Президент Володимир Зеленський раніше говорив про потребу в 300 таких ракетах.

Шмигаль заявив, що Росія знищила або пошкодила понад 80% української генерації. Після зимових атак виробництво електроенергії скоротилося приблизно до 12 ГВт, тоді як дефіцит потужності становить близько 6 ГВт.