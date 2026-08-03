В Одесі чоловік запропонував військовому 40 тисяч доларів за вбивство судді

Працівники ДБР запобігли замовному вбивству судді одного з районних судів Одеси. Чоловіка, якого підозрюють в організації злочину, затримали під час передачі частини грошей на придбання зброї.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима. Для цього він вирішив організувати вбивство чоловіка.

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За виконання злочину підозрюваний запропонував військовослужбовцю 40 тисяч доларів.

“Військовий зробив вигляд, що погодився брати участь у злочині, але насправді співпрацював зі слідством і діяв під контролем працівників ДБР”, — розповіли в ДБР.

Організатор готував злочин у кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Під час передачі частини коштів на придбання зброї працівники ДБР затримали підозрюваного.

Йому повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.