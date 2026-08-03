Зеленський: Україна намагатиметься змусити Росію до миру вже восени

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ намагатиметься восени довести тиск на Росію до рівня, за якого у неї не залишиться іншої альтернативи, крім миру. Водночас він попередив, що Володимир Путін розраховує затягувати війну, готує мобілізацію та нові удари.

Про це Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

За словами президента, наразі неможливо на 100% спрогнозувати, коли саме спрацюють дипломатичні зусилля, українські далекобійні санкції, мідлстрайки та санкції партнерів.

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“Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося восени”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розуміє, з ким має справу, та бачить справжні наміри Путіна.

“Він готує у себе мобілізацію та нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об’єднуємо партнерів і тиснемо на агресора”, — зазначив Зеленський.