Секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова планують призначити головою Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента. Інформацію про ймовірне призначення також підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ідея призначити Умєрова керівником СЗР виникла не вперше. Такий варіант розглядали ще перед його призначенням секретарем РНБО, однак тоді обрали саме цю посаду.

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Наразі обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки виконує Олег Луговський. Його призначили у лютому 2026 року після того, як попередній очільник СЗР Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки Міноборони.

Железняк також заявив, що питання призначення посла України у США поки вирішили не змінювати та спостерігати за реакцією партнерів на подальші події.

UPD 13:44 Володимир Зеленський підтвердив призначення Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Новим секретарем РНБО стане колишній міністр МВС Ігор Клименко.