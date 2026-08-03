У лавах ЗСУ викрили агента російської розвідки

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою та коригуванні ракетно-дронових ударів по Полтавській області.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, пріоритетними цілями для російських військ були місцеві автозаправні станції. Також підозрюваний мав збирати інформацію про місця базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.

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Фігурантом виявився мобілізований військовослужбовець взводу технічного забезпечення однієї з місцевих військових частин.

Як стверджують у СБУ, російська розвідка звернула на нього увагу після публікації антиукраїнських коментарів у Telegram-чатах.

Після вербування військовий під час звільнень обходив місцевість, фотографував автозаправні станції та передавав російській стороні їхні геолокації. Крім того, він повідомив місце розташування своєї військової частини.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, який, за даними слідства, містить докази співпраці з РФ.

Військовому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.