        Події

        У Бєлгороді дрони атакували корпус університету, де розробляли БпЛА

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 08:02
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        На території БДТУ в Бєлгороді після ударів дронів спалахнула сильна пожежа / Фото: “Пепел - Белгород”
        На території БДТУ в Бєлгороді після ударів дронів спалахнула сильна пожежа / Фото: “Пепел - Белгород”

        У російському Бєлгороді безпілотники атакували будівлю на території Бєлгородського державного технологічного університету імені Шухова. Після ударів там спалахнула сильна пожежа.

        Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел — Белгород».

        За його даними, у будівлю влучили щонайменше два безпілотники. Опубліковані очевидцями кадри свідчать про масштабну пожежу.

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        Як стверджує канал, удар припав на корпус університету, в якому розробляли та випробовували безпілотні літальні апарати, а також навчали керувати ними.

        Очевидці повідомили, що вогонь охопив усю будівлю. За даними «Пепла», корпус повністю вигорів.

        Офіційної інформації про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі немає.


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