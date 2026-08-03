У Бєлгороді дрони атакували корпус університету, де розробляли БпЛА

У російському Бєлгороді безпілотники атакували будівлю на території Бєлгородського державного технологічного університету імені Шухова. Після ударів там спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел — Белгород».

За його даними, у будівлю влучили щонайменше два безпілотники. Опубліковані очевидцями кадри свідчать про масштабну пожежу.

Реклама

Реклама

Як стверджує канал, удар припав на корпус університету, в якому розробляли та випробовували безпілотні літальні апарати, а також навчали керувати ними.

В Белгороде было атаковано здание БГТУ, где, по комментариям местных жителей, происходили сборка и тестирование беспилотников. pic.twitter.com/t7JwS6xYn1 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 3, 2026

Очевидці повідомили, що вогонь охопив усю будівлю. За даними «Пепла», корпус повністю вигорів.

Офіційної інформації про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі немає.