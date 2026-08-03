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        Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Сумщини: п’ятеро поранених

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 07:17
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        Керовані авіабомби та дрони: на Сумщині поранено п’ятьох людей / Фото: Нацполіція
        Керовані авіабомби та дрони: на Сумщині поранено п’ятьох людей / Фото: Нацполіція

        Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак поранення отримали п’ятеро людей.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Російські війська застосовували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети.

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        У Сумській громаді внаслідок удару безпілотника було травмовано 31-річну жінку.

        Ще четверо чоловіків віком 61, 57, 55 та 51 рік зазнали поранень унаслідок авіаційних ударів.

        На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів.


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