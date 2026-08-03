Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Сумщини: п’ятеро поранених

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак поранення отримали п’ятеро людей.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Російські війська застосовували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети.
У Сумській громаді внаслідок удару безпілотника було травмовано 31-річну жінку.
Ще четверо чоловіків віком 61, 57, 55 та 51 рік зазнали поранень унаслідок авіаційних ударів.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів.