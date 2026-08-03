Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Сумщини: п’ятеро поранених

У Греції зіткнулися два пожежні гелікоптери під час гасіння масштабної пожежі

СБС за чотири доби уразили чотири російські НПЗ і термінал “Тамань”

Ще четверо чоловіків віком 61, 57, 55 та 51 рік зазнали поранень унаслідок авіаційних ударів.

Про це повідомили в Національній поліції України .