Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає винищувачі Gripen

Президент Володимир Зеленський у День Повітряних сил ЗСУ зустрівся із захисниками українського неба, вручив їм державні нагороди, бойовий прапор, стрічки почесних найменувань та вище військове звання.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський наголосив, що Повітряні сили багато в чому визначають перебіг сучасної війни та щодня протидіють російським ракетам і дронам, завдають ударів у відповідь і підтримують українських військових на фронті.

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«Ми не дали знищити наші Повітряні сили та змогли розвинути їх так, що Росія регулярно втрачає свої літаки», — заявив президент.

За його словами, останньою ставкою російського керівництва залишаються масовані повітряні удари по Україні. Українська авіація знищує крилаті ракети та дрони, а зенітники протидіють балістичним цілям.

Зеленський зазначив, що завдяки співпраці з європейськими партнерами в Україні успішно працюють системи IRIS-T, NASAMS і Hawk. Водночас проблема російської балістики залишається.

«Рівень збиття ударних дронів теж сьогодні більше 90%, і це дуже вагомий ваш результат, дуже вагомий результат України», — сказав глава держави.

Президент повідомив, що українські пілоти вже кілька років використовують винищувачі F-16 і Mirage. Також вони проходять навчання у Швеції.

«Незабаром в українському небі ми побачимо “гріпени”, а також триває робота з Францією, щоб були в українському небі й “рафалі”», — заявив Зеленський.

Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників України.

Президент передав відзнаку «Хрест бойових заслуг» дружині загиблого полковника Олександра Довгача — командира 39-ї бригади тактичної авіації. Він здійснив сотні бойових вильотів і брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, острова Зміїний та правобережжя Херсонщини.

Олександр Довгач загинув 9 березня 2026 року поблизу села Маячка Краматорського району. Після ухилення від російської ракети він скинув бомбу на ціль, однак його літак уразила інша ракета.

Ордени «Золота Зірка» отримали старший сержант Дмитро Грабовський і майор Олексій Ждєд.

Грабовський 2 травня 2026 року за допомогою віддаленого керування уразив повітряну ціль на рекордній відстані 750 кілометрів. Від лютого 2025-го до березня 2026 року він особисто знищив понад 350 повітряних цілей.

Олексій Ждєд від лютого 2022 року здійснив близько 300 бойових вильотів на винищувачах та знищив понад 100 повітряних цілей. У березні його літак був пошкоджений під час бойового завдання, однак пілот зміг здійснити посадку.

Орден Богдана Хмельницького І ступеня Зеленський вручив командувачу Повітряних сил генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку.

За даними Офісу президента, з 2024 року під його керівництвом було знищено близько 125 тисяч повітряних цілей, серед яких понад 1800 балістичних і крилатих ракет, більш як 122 тисячі ударних дронів, 29 літаків і 13 вертольотів.

Зеленський також вручив бойовий прапор 640-му окремому зенітному кулеметному батальйону. Почесне найменування «імені Героя України Олександра Довгача» отримала 39-та бригада тактичної авіації, а «імені княгині Ольги» — 37-ма окрема авіаційна ескадрилья безпілотних авіаційних комплексів.

Командувачу повітряного командування «Центр» Сергію Ялишеву присвоєно звання генерал-майора.