Вночі два “шахеда” влучили у склад Rozetka

Російські війська атакували безпілотниками склад маркетплейсу Rozetka у Броварах Київської області.

Про це співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна повідомила у Facebook.

“Вночі наш склад знову атакували росіяни. На цей раз влучили два “Шахеди”, – зазначила Чечоткіна.

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За її словами, люди не постраждали.

У компанії поінформували, що влучання відбулося у найбільший склад ROZETKA.

“Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар”, – заявили в компанії.

Повідомляється, що попри все ROZETKA працює за графіком.