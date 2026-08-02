        Події

        Вночі два “шахеда” влучили у склад Rozetka

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 13:38
        читать на русском →
        Наслідки удару по складу Rozetka у Броварах / Фото: Facebook Iryna Chechotkina
        Наслідки удару по складу Rozetka у Броварах / Фото: Facebook Iryna Chechotkina

        Російські війська атакували безпілотниками склад маркетплейсу Rozetka у Броварах Київської області.

        Про це співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна повідомила у Facebook.

        “Вночі наш склад знову атакували росіяни. На цей раз влучили два “Шахеди”, – зазначила Чечоткіна.

        Реклама
        Реклама

        За її словами, люди не постраждали.

        У компанії поінформували, що влучання відбулося у найбільший склад ROZETKA.

        “Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар”, – заявили в компанії.

        Повідомляється, що попри все ROZETKA працює за графіком.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov