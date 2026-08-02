В Угорщині повністю зупинять АЕС “Пакш” через обміління Дунаю

В Угорщині в неділю, 2 серпня, повністю зупинять атомну електростанцію «Пакш» через рекордно низький рівень води в Дунаї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на допис прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

АЕС «Пакш» виробляє майже половину всієї електроенергії в країні. Воду з Дунаю використовують для охолодження енергоблоків станції.

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Рівень води в річці різко впав через тривалу відсутність опадів. Обміління Дунаю також порушило судноплавство та негативно вплинуло на туристичну галузь.