        Економіка

        В Угорщині повністю зупинять АЕС “Пакш” через обміління Дунаю

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 10:57
        читать на русском →
        Атомна електростанція «Пакш» на тлі частково пересохлого русла Дунаю в Дунасентбенедеку, Угорщина, 31 липня 2026 року / Фото: Reuters
        Атомна електростанція «Пакш» на тлі частково пересохлого русла Дунаю в Дунасентбенедеку, Угорщина, 31 липня 2026 року / Фото: Reuters

        В Угорщині в неділю, 2 серпня, повністю зупинять атомну електростанцію «Пакш» через рекордно низький рівень води в Дунаї.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на допис прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

        АЕС «Пакш» виробляє майже половину всієї електроенергії в країні. Воду з Дунаю використовують для охолодження енергоблоків станції.

        Реклама
        Реклама

        Рівень води в річці різко впав через тривалу відсутність опадів. Обміління Дунаю також порушило судноплавство та негативно вплинуло на туристичну галузь.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov