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        У ресторані в центрі Москви стався вибух: повідомляють про трьох загиблих

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 20:55
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        Ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви / Фото з відкритих джерел
        Ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви / Фото з відкритих джерел

        Увечері 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух. За попередніми даними, щонайменше троє людей загинули, ще десятки постраждали.

        Російський Telegram-канал Baza повідомляє загалом про 21 постраждалого. За його даними, 17 людей перебувають у тяжкому стані. Серед потерпілих — четверо працівників закладу. Офіційного підтвердження цих даних поки немає.

        Вибух пролунав у гостьовій зоні ресторану, розташованого у сталінській висотці на Кудринській площі. До місця події направили десятки бригад швидкої допомоги, пожежників і підрозділи МНС РФ. Пожежі присвоїли третій ранг складності.

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        На сайті Balzi Rossi зазначалося, що 1 серпня ресторан буде закритий на банкет. ASTRA також повідомляє, що в закладі відбувався приватний захід.

        У місцевих чатах стверджують, що в ресторані могли святкувати День народження генерала. Ця інформація наразі не підтверджена ні владою, ні іншими офіційними джерелами.

        Причина вибуху поки невідома.


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