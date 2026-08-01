У ресторані в центрі Москви стався вибух: повідомляють про трьох загиблих

Увечері 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух. За попередніми даними, щонайменше троє людей загинули, ще десятки постраждали.

Російський Telegram-канал Baza повідомляє загалом про 21 постраждалого. За його даними, 17 людей перебувають у тяжкому стані. Серед потерпілих — четверо працівників закладу. Офіційного підтвердження цих даних поки немає.

Вибух пролунав у гостьовій зоні ресторану, розташованого у сталінській висотці на Кудринській площі. До місця події направили десятки бригад швидкої допомоги, пожежників і підрозділи МНС РФ. Пожежі присвоїли третій ранг складності.

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На сайті Balzi Rossi зазначалося, що 1 серпня ресторан буде закритий на банкет. ASTRA також повідомляє, що в закладі відбувався приватний захід.

У місцевих чатах стверджують, що в ресторані могли святкувати День народження генерала. Ця інформація наразі не підтверджена ні владою, ні іншими офіційними джерелами.

Причина вибуху поки невідома.