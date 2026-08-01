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        Реактивний дрон атакував склад Rozetka у Броварах: одна людина загинула, є поранені

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 17:18
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        Росіяни вдарили по складу Rozetka, де перебували 270 людей / Фото: facebook.com/chechotkina
        Росіяни вдарили по складу Rozetka, де перебували 270 людей / Фото: facebook.com/chechotkina

        Уранці 1 серпня російський реактивний безпілотник атакував склад компанії Rozetka у Броварах Київської області.

        У момент удару на об’єкті працювали 270 людей, повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

        Унаслідок атаки загинув 61-річний працівник компанії Володимир Мельниченко. За даними Київської обласної прокуратури, поранення дістали шестеро людей, один із них перебуває у важкому стані з множинними травмами.

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        Водночас Чечоткіна повідомила про сімох госпіталізованих працівників, зокрема одного у важкому стані. Решта постраждалих, за інформацією прокуратури, після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

        Компанія пообіцяла надати пораненим та їхнім родинам медичну, психологічну й матеріальну допомогу.

        «Все інше — відбудуємо і відновимо. Rozetka працює», — написала Чечоткіна.

        За даними слідства, удар по території маркетплейсу стався близько 11:28. Унаслідок атаки також пошкоджено 13 автомобілів.

        Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують наслідки російського удару.


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