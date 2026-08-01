Реактивний дрон атакував склад Rozetka у Броварах: одна людина загинула, є поранені

Уранці 1 серпня російський реактивний безпілотник атакував склад компанії Rozetka у Броварах Київської області.

У момент удару на об’єкті працювали 270 людей, повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

Унаслідок атаки загинув 61-річний працівник компанії Володимир Мельниченко. За даними Київської обласної прокуратури, поранення дістали шестеро людей, один із них перебуває у важкому стані з множинними травмами.

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Водночас Чечоткіна повідомила про сімох госпіталізованих працівників, зокрема одного у важкому стані. Решта постраждалих, за інформацією прокуратури, після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Компанія пообіцяла надати пораненим та їхнім родинам медичну, психологічну й матеріальну допомогу.

«Все інше — відбудуємо і відновимо. Rozetka працює», — написала Чечоткіна.

За даними слідства, удар по території маркетплейсу стався близько 11:28. Унаслідок атаки також пошкоджено 13 автомобілів.

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують наслідки російського удару.